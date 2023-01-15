Пилот назвал две версии крушения пассажирского самолета в Непале

Пилот Романов назвал отказ двигателя возможной причиной крушения самолета в Непале

Отказ двигателя или нештатная ситуация на борту могли стать причиной крушения пассажирского самолета в Непале, заявил специалист по безопасности полетов Александр Романов. Две возможные версии крушения лайнера он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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«Это турбовинтовой самолет, и если вовремя при отказе двигателя винты не зафлюгировать, то есть поставить по потоку, то возможно сильное кренение, сопротивление очень большое, самолет трудно удержать. Мое видение, что это произошло из-за отказа двигателя и флюгирования. Вторая версия — если на борту какая-то сложная ситуация, возможно, какая-то борьба и кто-то сознательно попытался этот самолет накренить и привести к катастрофе», — объяснил пилот.

При этом условия посадки вряд ли стали причиной крушения, считает Александр Романов.

«Местность очень сложная, горная, заходы и выходы из этого аэропорта довольно трудные. Но в данном случае самолет двухдвигательный и турбовинтовой, он не развивает такие большие скорости. Можно произвести маневр. В данном случае это было уже на посадке, и схема захода здесь, скорее всего, ни при чем», — заключил он.

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший из Катманду, разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале 15 января. Власти закрыли аэропорт на время проведения спасательных работ. На опубликованных очевидцами кадрах видны горящие части самолета и клубы дыма. На другом видео с предположительным моментом крушения видно, как самолет накреняется в сторону и стремительно падает.

На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли, отмечал телеканал News18. Посольство России сообщило, что на борту были четверо россиян.