В Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту

Самолет авиакомпании Yeti Airlines с 72 пассажирами на борту разбился в Непале

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент причины крушения воздушного судна выясняются, при этом информация о погибших и выживших еще не опубликована. Известно, что власти региона закрыли аэропорт на время проведения спасательных работ. На размещенных очевидцами кадрами видны горящие части самолета и клубы дыма.

В декабре 2022 года в Армении разбился самолет общего назначения B55 (Beechcraft 55 Baron). ЧП произошло в районе села Джрабер Котайкской области. Ударившись о землю, самолет загорелся. Спасатели обнаружили два обгоревших трупа.

