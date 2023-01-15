Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:25, 15 января 2023Путешествия

Опубликовано видео крушения пассажирского самолета в Непале

Опубликовано видео падения самолета авиакомпании Yeti Airlines во время посадки в Непале
СюжетАвиакатастрофы в России

Очевидцы поделились видео с участием самолета модели ATR 72, который потерпел крушение во время посадки в международном аэропорту Покхара в Непале. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале издания Baza.

На размещенных кадрах видно, как воздушное судно авиакомпании Yeti Airlines перед падением начало крениться набок, после чего пропало из поля зрения автора ролика. Известно, что на борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа.

Власти региона закрыли аэропорт на время проведения спасательных работ.

Согласно последним данным, число жертв авиакатастрофы достигло 32. Также появились сведения о том, что на борту воздушного судна находились граждане России. Их состояние не уточняется.

Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о гибели всех пассажиров и экипажа разбившегося в Непале самолета
Убивший минимум 78 человек ангарский маньяк захотел в зону СВО
Молдавия раскрыла детали ракетного инцидента на границе с Украиной
Посол подтвердил гибель четырех россиян при крушении самолета в Непале
Немецкий производитель назвал возможные сроки поставок танков Leopard на Украину
Чемпион UFC покинул промоушен и лишился титула
Опубликовано видео крушения пассажирского самолета в Непале
Названо число находившихся на борту упавшего в Непале самолета россиян
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Число погибших при крушении самолета в Непале увеличилось до 32 человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.