Опубликовано видео крушения пассажирского самолета в Непале

Опубликовано видео падения самолета авиакомпании Yeti Airlines во время посадки в Непале

Очевидцы поделились видео с участием самолета модели ATR 72, который потерпел крушение во время посадки в международном аэропорту Покхара в Непале. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале издания Baza.

На размещенных кадрах видно, как воздушное судно авиакомпании Yeti Airlines перед падением начало крениться набок, после чего пропало из поля зрения автора ролика. Известно, что на борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа.

Власти региона закрыли аэропорт на время проведения спасательных работ.

Согласно последним данным, число жертв авиакатастрофы достигло 32. Также появились сведения о том, что на борту воздушного судна находились граждане России. Их состояние не уточняется.