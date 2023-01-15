Названо число находившихся на борту упавшего в Непале самолета россиян

В посольстве сообщили, что на борту упавшего в Непале самолета были четверо россиян

Четверо россиян были на борту самолета, упавшего в Непале. Об этом сообщили в посольстве, передает ТАСС.

«По предварительной информации, на борту этого самолета находились четверо россиян. Посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан», — заявили там.

О крушении самолета в Непале стало известно утром в воскресенье, 15 января. Упавшее воздушное судно принадлежало компании Yeti Airlines, на его борту были 68 пассажиров. Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара, причины его крушения выясняются. На размещенных очевидцами кадрами видны горящие части самолета и клубы дыма.