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10:31, 15 января 2023Путешествия

Стало известно о гибели всех пассажиров и экипажа разбившегося в Непале самолета

Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Непале самолета компании Yeti Airlines погибли

Фото: Sagar Raj Timilsina / Reuters

Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли. Об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщает телеканал News18.

Согласно уточненным данным, на борту находились 53 гражданина Непала, пять граждан Индии, четверо россиян, один ирландец, два корейца, гражданин Аргентины и гражданин Франции.

Ранее в сети было опубликовано видео с участием указанного самолета. На размещенных кадрах видно, как воздушное судно перед падением начало крениться набок, после чего пропало из поля зрения автора ролика.

Борт авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение во время посадки в международном аэропорту Покхара в Непале в воскресенье, 15 января. На борту находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Причины ЧП не раскрываются.

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Варвара Кошечкина
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