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10:53, 15 января 2023Мир

Посол подтвердил гибель четырех россиян при крушении самолета в Непале

Посол России Новиков подтвердил гибель четырех граждан при крушении самолета в Непале
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: ANI / Reuters

При крушении самолета в Непале погибли четыре россиянина. Об этом заявил посол России в стране Алексей Новиков, его цитирует ТАСС.

Ранее в посольстве заявляли, что на борту упавшего в республике воздушного судна находились четыре гражданина России. Там подчеркивали, что посольство выясняет судьбу этих людей и обстоятельства авиакатастрофы.

«К сожалению, четверо граждан России погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян», — уточнил Новиков впоследствии.

О крушении самолета в Непале стало известно утром в воскресенье, 15 января. Упавшее воздушное судно принадлежало компании Yeti Airlines. На его борту находились 68 пассажиров, все они погибли.

Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара, причины его крушения выясняются. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как воздушное судно перед падением начало крениться набок, после чего пропало из поля зрения автора ролика.

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Анастасия Шейкина
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