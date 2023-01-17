Вышел трейлер третьего сезона «Мандалорца»

Disney+ представил трейлер третьего сезона сериала из киновселенной «Звездных войн»

Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец», который является спин-оффом «Звездных войн». Видео появилось на официальном YouTube-канале Star Wars.

Новые эпизоды выйдут 1 марта. На кадрах Дин Джарин (Педро Паскаль) и подающий надежды воин-джедай Грогу, более известый в сети как Малыш Йода, путешествуют по далекой галактике, сталкиваясь с угрозами со стороны родной планеты мандалорцев Мандалор и шумной урбанистической планеты Корусант. В трейлере также можно увидеть группу воинов-джедаев, вооруженных световыми мечами, пару гогочущих анзелланских существ и Грогу, демонстрирующего Силу.

«Мандалорец» был создан Джоном Фавро, который в новом сезоне выступает в качестве сценариста и исполнительного продюсера.

Ранее стало известно, что актер Николас Кейдж отказался от съемок в «Мандалорце» из-за любви к «Звездному пути».