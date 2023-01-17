Nice Matin: в Ницце вскрыли подозрительную посылку из России, в которой оказался шоколад

В Ницце вскрыли подозрительную посылку из России, из-за которой эвакуировали лицей. Об этом сообщает Nice Matin.

В Ницце эвакуировали лицей Массена после доставки картонной коробки из Москвы, на которой была надпись на латинице. Отмечается, что саперы не обнаружили взрывоопасных веществ в коробке, после чего в учреждении возобновились занятия.

При вскрытии посылки оказалось, что внутри был шоколад.

Ранее посольство Украины в Румынии получило «кровавые посылки», при этом неизвестно, кто был их отправителем. До этого украинскому посольству в Испании прислали три конверта с глазами животных.