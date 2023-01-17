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17:56, 17 января 2023Мир

В Ницце вскрыли подозрительную посылку из России

Nice Matin: в Ницце вскрыли подозрительную посылку из России, в которой оказался шоколад

Фото: Shutterstock

В Ницце вскрыли подозрительную посылку из России, из-за которой эвакуировали лицей. Об этом сообщает Nice Matin.

В Ницце эвакуировали лицей Массена после доставки картонной коробки из Москвы, на которой была надпись на латинице. Отмечается, что саперы не обнаружили взрывоопасных веществ в коробке, после чего в учреждении возобновились занятия.

При вскрытии посылки оказалось, что внутри был шоколад.

Ранее посольство Украины в Румынии получило «кровавые посылки», при этом неизвестно, кто был их отправителем. До этого украинскому посольству в Испании прислали три конверта с глазами животных.

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Виктория Кондратьева
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