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19:47, 17 января 2023Бывший СССР

Посольство Украины направило ноту в МИД Белоруссии из-за телесюжета

Посольство Украины направило ноту протеста в МИД Белоруссии из-за телевизионного сюжета

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Посольство Украины в Минске направило Министерству иностранных дел Белоруссии ноту протеста из-за телевизионного сюжета. В нем утверждается, что украинские дипмиссии в разных странах вербуют наемников для участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского посла Игоря Кизима, суть телесюжета, показанного каналом «Беларусь 1» в том, что украинское посольство якобы является «вербовочным центром» для отправки наемников на Украину. Он утверждает, что сюжет основан на лжи, манипуляции, лицемерии и фантазии журналиста.

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Алевтина Запольская
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