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02:21, 17 января 2023Силовые структуры

Следователи нашли квартиру причастных к убийству найденных в канализации россиян

СК Калужской области нашел квартиру причастных к убийству мужчины и женщины в Обнинске

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Следователи Калужской области нашли квартиру, в которой, предположительно, проживали причастные к совершению убийства мужчины и женщины, расчлененные тела которых нашли в канализационном колодце в Обнинске. Об этом сообщается на сайте регионального комитета.

Отмечается, что по подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний хозяин жилья. При задержании он размахивал ножом и угрожал полицейским. С помощью криминалистической техники следователи обнаружили в квартире следы вещества, похожего на кровь.

На данный момент следователи проверяют причастность задержанных к изнасилованию и совершению убийства мужчины и женщины.

О том, что тела двух человек нашли в канализации в Обнинске, стало известно 15 января. Позже выяснилось, что убитыми оказались 43-летний рецидивист Михаил Ш. и его подруга, 31-летняя Ксения М. Потерпевшие выпивали вместе с 34-летним рецидивистом Александром Ф. и его 17-летней знакомой Софьей П. Во время посиделок между мужчинами возник конфликт, во время которого младший из них воткнул нож в горлу товарищу, а затем расправился с его подругой.

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Марина Совина
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