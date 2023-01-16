Стали известны личности найденных расчлененными в канализации россиян

В Обнинске установили личности убитых мужчины и женщины, тела которых нашли в канализации

В Калужской области установили личности убитых мужчины и женщины, расчлененные тела которых нашли в канализационном колодце в Обнинске. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Ими оказались 43-летний рецидивист Михаил Ш. и его подруга, 31-летняя подруга Ксения М. Потерпевшие выпивали вместе с 34-летним рецидивистом Александром Ф. и его 17-летней знакомой Софьей П. Во время посиделок между мужчинами возник конфликт, во время который младший из них воткнул нож в горлу товарищу, а затем расправился с его подругой.

После этого он вместе с юной приятельницей расчленил тела россиян и выбросил их в коллектор на улице Любого. 15 января коммунальщики нашли в колодце два мешка с фрагментами человеческих тел, после этого было возбуждено дело.

Затем правоохранителями была задержана Софья П., она рассказала о произошедшем. Сам убийца к этому моменту попал в СИЗО за другое преступление — ему предъявили обвинение в изнасиловании и применении насилия в отношении представителя власти.