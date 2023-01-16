Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:26, 16 января 2023Силовые структуры

Стали известны личности найденных расчлененными в канализации россиян

В Обнинске установили личности убитых мужчины и женщины, тела которых нашли в канализации

Кадр: Telegram-канал 112

В Калужской области установили личности убитых мужчины и женщины, расчлененные тела которых нашли в канализационном колодце в Обнинске. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Ими оказались 43-летний рецидивист Михаил Ш. и его подруга, 31-летняя подруга Ксения М. Потерпевшие выпивали вместе с 34-летним рецидивистом Александром Ф. и его 17-летней знакомой Софьей П. Во время посиделок между мужчинами возник конфликт, во время который младший из них воткнул нож в горлу товарищу, а затем расправился с его подругой.

После этого он вместе с юной приятельницей расчленил тела россиян и выбросил их в коллектор на улице Любого. 15 января коммунальщики нашли в колодце два мешка с фрагментами человеческих тел, после этого было возбуждено дело.

Затем правоохранителями была задержана Софья П., она рассказала о произошедшем. Сам убийца к этому моменту попал в СИЗО за другое преступление — ему предъявили обвинение в изнасиловании и применении насилия в отношении представителя власти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взятии силами ЧВК «Вагнер» села южнее Артемовска
Один процент богатейших людей накопил больше всего остального населения планеты
Британия отправит Украине новые БТР
Названа причина окончательного оттока российских туристов из Европы
Черные риелторы украли у россиянки маткапитал
Стали известны личности найденных расчлененными в канализации россиян
42-летняя Анна Семенович показала селфи без фильтров
МВД дало ответ на просьбу французского журналиста об убежище в России
Пригожин увидел провокацию в вопросе о конфликте с Минобороны
Назван самый высокооцененный фильм 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.