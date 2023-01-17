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20:04, 17 января 2023Путешествия

Стюардесса показала способ запереть номер отеля без ключа и напугала подписчиков

Бортпроводница показала в TikTok необычный способ запереть дверь с помощью вешалок

Фото: unsplash

Стюардесса сняла видео, в котором показала необычный способ запереть дверь в номере отеля без ключа с помощью вешалок. Ролик она разместила в аккаунте в TikTok и напугала подписчиков «своей паранойей».

Бортпроводница на видео объясняет, что в случае пожара обычный замок безопастности в отеле разблокируется при нажатии вниз и любой человек сможет проникнуть внутрь. Поэтому она рекомендовала использовать для закрытия двери две вешалки. Девушка повесила их друг на друга, зацепив крючок первой вешалки за верхнюю защелку, а планкой второй вешалки захватив ручку двери. Таким образом, даже в случае разблокировки дверей никто не сможет попасть внутрь, объяснила девушка.

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В комментариях пользователи отреагировали на ролик неоднозначно, заметив, что у стюардессы паранойя по поводу безопасности. Другие комментаторы добавили, что в случае пожара и экстренной ситуации человека в номере не смогут спасти из-за вешалок. «Вы слишком осторожны», «Хорошо, но в каких отелях есть такие вешалки?», «Меня беспокоит тот факт, что авиакомпания наняла стюардессу с паранойей», «Спасибо за совет! Надеюсь, вспомню, когда буду в отеле», «Я вообще сплю в отеле с открытыми дверьми», — писали юзеры.

Ранее другая стюардесса неизвестной авиакомпании, работающая по профессии более десяти лет, дала путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах. Девушка порекомендовала туристам перед заселением в номер всегда стучать в дверь.

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Зарина Дзагоева
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