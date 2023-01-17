США попытались возобновить военные контакты с Китаем

Bloomberg: Пентагон предпринимает попытки восстановить военные контакты с Китаем

Пентагон попытался восстановить военные контакты с представителями армии Китая из-за страха перед новым потенциальным политическим кризисом в Азии и предпринимает подобные попытки наладить связь между военными ведомствами до сих пор. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди военных чиновников Соединенных Штатов.

Обозреватели напомнили, что причиной прекращения контактов стал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. «Однако [после визита Пелоси] Пекин отвергает попытки установить регулярные контакты по вопросам обороны, имеющим решающее значение для предотвращения потенциального кризиса», — говорится в публикации.

Источники агентства предположили, что Китай не заинтересован в восстановлении контактов из-за увеличения своего военного потенциала в Южно-Китайском море.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит столицу Китая Пекин 5-6 февраля. Предполагается, что главными темами для обсуждения с главой МИД КНР Цинь Ганом станут конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, а также сотрудничество в борьбе с наркотиками и касательно граждан США, задержанных в Китае.