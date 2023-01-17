Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:03, 17 января 2023Мир

Госсекретарь США посетит Китай

Politico: госсекретарь США Блинкен встретится с главой МИД Китая Цинь Ганом 5-6 февраля
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит столицу Китая Пекин 5-6 февраля. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно информации от дипломатов, американский госсекретарь встретится с главой МИД Китая Цинь Ганом в Пекине. Предполагается, что они обсудят конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, а также сотрудничество в борьбе с наркотиками и касательно граждан США, задержанных в Китае.

«Визит является проверкой того, проложила ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным американо-китайским отношениям, тогда как они становятся все более напряженными из-за различных вопросов», — отмечает издание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские и белорусские хакеры украли данные Налоговой службы США
Госсекретарь США посетит Китай
Рианна снялась в нижнем белье собственного бренда
Автор книги про Байдена рассказал о не верившем в угрозы покушения Зеленском
Генштаб Британии обеспокоился отправкой танков Challenger 2 на Украину
Российская конкурсантка рассказала об избегавшей ее украинке на «Мисс Вселенной»
В Госдуме высказались о возможном переходе дочери Тутберидзе в сборную Израиля
Байдена упрекнули в нежелании прозрачного расследования дела о документах
Объяснена ускоренная эволюция генома человека
Миссия МАГАТЭ начала работу на Южно-Украинской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.