Госсекретарь США посетит Китай

Politico: госсекретарь США Блинкен встретится с главой МИД Китая Цинь Ганом 5-6 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит столицу Китая Пекин 5-6 февраля. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно информации от дипломатов, американский госсекретарь встретится с главой МИД Китая Цинь Ганом в Пекине. Предполагается, что они обсудят конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, а также сотрудничество в борьбе с наркотиками и касательно граждан США, задержанных в Китае.

«Визит является проверкой того, проложила ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным американо-китайским отношениям, тогда как они становятся все более напряженными из-за различных вопросов», — отмечает издание.