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12:01, 17 января 2023Мир

В Германии назвали нового главу Минобороны

Соратник Шольца по СДПГ Писториус станет новым министром обороны Германии

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

Представитель СДПГ Борис Писториус станет новым министром обороны ФРГ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в партии.

Эту информацию подтверждает и издание Spiegel. Писториус — не только соратник канцлера Германии Олафа Шольца по СДПГ, но и глава МВД Нижней Саксонии.

Кристине Ламбрехт, ранее занимавшая пост главы Минобороны, подала в отставку 16 января. В тот же день Шольц ее принял. Ламбрехт объяснила свое решение тем, что на нее оказывают давление немецкие СМИ. Reuters, в свою очередь, напоминало о растущем скептицизме СМИ по поводу способности Ламбрехт «привести немецкую армию в форму» на фоне боев на Украине.

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Елизавета Наумова
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