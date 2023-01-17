Россиянин поджег квартиру пожаловавшейся на него в полицию 80-летней соседки

В Москве мужчина поджег квартиру соседки, пожаловавшейся на него в полицию из-за музыки

В Москве 40-летний мужчина поджег квартиру 80-летней соседки, которая пожаловалась на него в полицию из-за громкой музыки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По сведениям канала, примерно в 11 утра 17 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в районе Лианозово. Огонь быстро потушили, обгорела только дверь.

Личность поджигателя оперативно установили — им оказался 40-летний сосед пенсионерки, у него изъяли два баллончика со сжиженным газом и две бутылки с растворителем. Накануне инцидента женщина вызвала наряд полиции из-за того, что ей мешали звуки доносившейся из соседней квартиры музыки.

В момент задержания мужчина был пьян, на него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 29-летний россиянин поджег знакомого из-за нежелания возвращать долг.