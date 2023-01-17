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18:59, 17 января 2023Бывший СССР

В Киргизии премии госслужащих потратили на турецкие беспилотники

Власти Киргизии потратили квартальные премии госслужащих на закупку турецких беспилотников

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Киргизии потратили квартальные премии госслужащих на закупку турецких беспилотников. Об этом рассказал глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков, передает «Sputnik Кыргызстан».

По его словам, после конфликта на границе с Таджикистаном руководство республики решило уделить особое внимание безопасности и вооружению армии. На это было решено направить деньги, которые предназначались для премий.

«В Кыргызстан привезли не виданные ранее современные беспилотники "Байрактар", "Аксунгур", "Акынжи" и "Анка" для обороны. Можно сказать, что госслужащие вносят малый, но вклад в укрепление безопасности страны, временно не получая премии», — сказал Орунбеков.

Он подчеркнул, что если государство не сможет себя защитить, то квартальные премии «ничего не будут стоить». При этом Орунбеков отметил, что 13-ю зарплату госслужащим оставили — ее они получат в конце года.

На границе Киргизии и Таджикистана уже не первый год происходят перестрелки из-за неурегулированных территориальных вопросов. В апреле 2021 года между республиками произошел масштабный вооруженный конфликт из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали. Позже стороны договорились о прекращении огня.

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Алиса Реброва
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