В Киргизии премии госслужащих потратили на турецкие беспилотники

Власти Киргизии потратили квартальные премии госслужащих на закупку турецких беспилотников

Власти Киргизии потратили квартальные премии госслужащих на закупку турецких беспилотников. Об этом рассказал глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков, передает «Sputnik Кыргызстан».

По его словам, после конфликта на границе с Таджикистаном руководство республики решило уделить особое внимание безопасности и вооружению армии. На это было решено направить деньги, которые предназначались для премий.

«В Кыргызстан привезли не виданные ранее современные беспилотники "Байрактар", "Аксунгур", "Акынжи" и "Анка" для обороны. Можно сказать, что госслужащие вносят малый, но вклад в укрепление безопасности страны, временно не получая премии», — сказал Орунбеков.

Он подчеркнул, что если государство не сможет себя защитить, то квартальные премии «ничего не будут стоить». При этом Орунбеков отметил, что 13-ю зарплату госслужащим оставили — ее они получат в конце года.

На границе Киргизии и Таджикистана уже не первый год происходят перестрелки из-за неурегулированных территориальных вопросов. В апреле 2021 года между республиками произошел масштабный вооруженный конфликт из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали. Позже стороны договорились о прекращении огня.