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13:42, 17 января 2023Из жизни

Хранивший тысячи изображений детей священник-педофил попался из-за забывчивости

Священник Джеймс Бейли из США сел в тюрьму за хранение тысяч фото с детской порнографией

Кадр: KMOV TV

В США 72-летний католический священник-педофил из штата Миссури попался из-за забывчивости и сел в тюрьму на пять лет за хранение детской порнографии. Об этом сообщает KTVI.

Служивший в одной из церквей города Сент-Луис Джеймс Бейли попал под подозрение в мае 2017 года. Тогда коллеги обнаружили в лотке принтера оставленные им распечатки собственных фото в обнаженном виде. Конгрегация миссий, в которой служил Бейли, начала внутреннее расследование с привлечением частной IT-компании. В ходе следствия были проверены четыре компьютера, ноутбук и смартфон, которыми пользовался священник.

Специалисты обнаружили в памяти устройств видеозаписи сексуального характера с участием несовершеннолетних, после чего к расследованию было подключено ФБР. Агенты бюро нашли на компьютерах Бейли более шести тысяч изображений и видео, содержащих в том числе сцены насилия над детьми. Более того, хранивший тысячи фото священник-педофил собрал их в две презентации PowerPoint, которые регулярно обновлял.

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По данным сайта Catholic News Agency, несмотря на расследование, Бейли продолжал работать в «сфере, связанной с детьми», до отстранения в мае 2021 года. В октябре 2022 году Бейли признал вину в хранении детской порнографии, а в январе его приговорили к пяти годам тюремного заключения. На момент вынесения приговора Бейли находился в центре для священников и верующих с проблемами в сексуальном поведении.

Ранее сообщалось, что медработника из американского города Мадисон, штат Висконсин, приговорили к четырем годам тюрьмы за хранение детской порнографии. Следователи нашли на его компьютере более двух тысяч изображений сексуального характера с участием несовершеннолетних.

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Алиса Дмитриева
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