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03:45, 17 января 2023Интернет и СМИ

В Совфеде прокомментировали обвинения против шеф-редактора «Sputnik Литва»

Сенатор Пушков: преследование шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема должно быть прекращено
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обвинения против шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема, арестованного в Латвии, назвав их абсурдными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор указал, что Касему предъявлены обвинения в «нарушении экономических санкций» из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня». «Обвинение, как всегда, абсурдное, притянутое за уши: невозможно нарушить экономические санкции, сотрудничая с информационным агентством», — подчеркнул он.

Пушков добавил, что Россия обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с происходящим. «Преследование журналиста латвийскими властями должно быть прекращено», — заявил сенатор.

О задержании Касема в Латвии стало известно 5 января. По итогам заседания суда его перевели в Рижскую центральную тюрьму. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже. Касем является гражданином Латвии, однако несколько лет живет в Москве.

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Варвара Кузьмина
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