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05:20, 17 января 2023Россия

Иммунолог спрогнозировал рекордную заболеваемость гриппом за пять лет

Иммунолог Крючков: заболеваемость ОРВИ и гриппом в конце января станет рекордной за 5 лет

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал рекордную заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последние 5 лет. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Сезон будет рекордный за последние лет пять по гриппу и по другим ОРВИ. Одно на другое наложится», — сказал иммунолог. При этом он отметил, что по коронавирусу год «будет не рекордный», но все равно «очень высокий и серьезный». Он пояснил, что цифр, которые были в январе-феврале прошлого года, не будет. Ожидается, что заболеваемость составит примерно половину от них, но и эти показатели Крючков назвал очень большими. «То есть ситуация далеко не благополучная по ковиду», — заключил он.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что смешанное заражение гриппом и коронавирусом может сопровождаться высокой температурой, поражением дыхательных путей и признаками интоксикации. Узнать, что у человека одновременно две инфекции, можно только с помощью тестирования: антигенных тестов или ПЦР.

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Марина Совина
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