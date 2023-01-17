Иммунолог спрогнозировал рекордную заболеваемость гриппом за пять лет

Иммунолог Крючков: заболеваемость ОРВИ и гриппом в конце января станет рекордной за 5 лет

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков спрогнозировал рекордную заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последние 5 лет. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Сезон будет рекордный за последние лет пять по гриппу и по другим ОРВИ. Одно на другое наложится», — сказал иммунолог. При этом он отметил, что по коронавирусу год «будет не рекордный», но все равно «очень высокий и серьезный». Он пояснил, что цифр, которые были в январе-феврале прошлого года, не будет. Ожидается, что заболеваемость составит примерно половину от них, но и эти показатели Крючков назвал очень большими. «То есть ситуация далеко не благополучная по ковиду», — заключил он.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что смешанное заражение гриппом и коронавирусом может сопровождаться высокой температурой, поражением дыхательных путей и признаками интоксикации. Узнать, что у человека одновременно две инфекции, можно только с помощью тестирования: антигенных тестов или ПЦР.