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18:06, 16 января 2023Россия

Россиянам назвали симптомы одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Врач Поздняков назвал интоксикацию симптомом смешанного заражения гриппом и коронавирусом

Фото: Shutterstock

Смешанное заражение гриппом и коронавирусом может сопровождаться высокой температурой, поражением дыхательных путей и признаками интоксикации. Такие симптомы назвал российский врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, его слова приводят «Известия».

Медик отметил, что в настоящее время у COVID-19 нет специфической симптоматики — болезнь протекает как типичная респираторная инфекция. Узнать, что у человека одновременно две инфекции, можно только с помощью тестирования: антигенных тестов или ПЦР, уточнил Поздняков.

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Он также посоветовал препараты, которые, по его мнению, хорошо работают и в отношении коронавируса, и в отношении гриппа — это «Фавипиравир» и «Монлупиравир».

Ранее в январе стало известно, что в России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, сочетание инфекций наблюдается у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у детей и пожилых, поскольку вирусы могут длительное время размножаться в дыхательных путях.

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Евгения Куликова
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Россиянам назвали симптомы одновременного заражения гриппом и коронавирусом
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