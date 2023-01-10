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03:55, 10 января 2023Россия

В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил о случаях одновременного заражения коронавирусом и гриппом в РФ

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

Она пояснила, что сочетание инфекций наблюдается у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у детей и пожилых, поскольку вирусы могут длительное время размножаться в дыхательных путях.

Пшеничная добавила, что в этом случае заболевание протекает тяжелее, поражаются нижние отделы дыхательных путей, развивается вирусная пневмония.

Для лечения случаев двойного заражения используется комбинированная терапия, рассчитанная на оба вируса, пояснила эпидемиолог. При этом каких-либо специфических симптомов появления в организме гриппа и коронавируса не наблюдается, это выявляется по результатам тестирования.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил о тяжелых последствиях гриппа. По его словам, после этой инфекции возможны поражения легких и сердца.

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Марина Совина
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