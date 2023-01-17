Россиянин получил пожизненный срок за убийство знакомой и ее внучки ножницами

Прокуратура: житель Кубани убил знакомую и ее внучку ножницами и получил пожизненный срок

Житель Кубани убил свою знакомую и ее 13-летнюю внучку портняжными ножницами и получил пожизненный срок. Такой приговор вынес Краснодарский краевой суд. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в мае 2020 года 41-летний преступник украл у своей 61-летней знакомой 37 тысяч рублей, а через месяц в ходе конфликта в нетрезвом состоянии ударил ее раскрытыми портняжными ножницами в шею. На шум в комнату вошла внучка потерпевшей и закричала, что вызовет полицию. Тогда подсудимый нанес ей два удара ножницами в грудную клетку. Обе жертвы скончались на месте.

Преступника признали виновным в краже имущества (статья 158 УК РФ) и в убийстве двух лиц, в том числе малолетней, с целью скрыть другое преступление (пункты «а», «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ).

Срок злоумышленник будет отбывать в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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