Страдающие рассеянным склерозом россияне остались без дорогостоящей терапии

Препарат для лечения рассеянного склероза пропал из списка закупок на средства госбюджета

Многие россияне, страдающие рассеянным склерозом, в этом году могут остаться без лечения. Дело в том, что правительство не включило в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) иммунодепрессант «Кайендра». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что в августе прошлого года Минздрав одобрил препарат к внесению в ВЗН, однако в утвержденном правительством списке на 2023-й его не оказалось. Из-за этого пациентам придется приобретать лекарство самостоятельно либо рассчитывать на помощь региональных властей.

По данным издания, курс «Кайендры» на год стоит от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Эксперты выражают опасение, что из-за столь высокой стоимости субъекты не смогут обеспечить препаратом всех нуждающихся. При этом собеседник «Известий» указал, что в списке ВНЗ значатся пять препаратов той же группы, что и «Кайендра».

Уточняется, что в от регионов было заявлено две тысячи претендентов на получение иммунодепрессанта.

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