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03:22, 17 января 2023Россия

Страдающие рассеянным склерозом россияне остались без дорогостоящей терапии

Препарат для лечения рассеянного склероза пропал из списка закупок на средства госбюджета

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Многие россияне, страдающие рассеянным склерозом, в этом году могут остаться без лечения. Дело в том, что правительство не включило в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) иммунодепрессант «Кайендра». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что в августе прошлого года Минздрав одобрил препарат к внесению в ВЗН, однако в утвержденном правительством списке на 2023-й его не оказалось. Из-за этого пациентам придется приобретать лекарство самостоятельно либо рассчитывать на помощь региональных властей.

По данным издания, курс «Кайендры» на год стоит от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Эксперты выражают опасение, что из-за столь высокой стоимости субъекты не смогут обеспечить препаратом всех нуждающихся. При этом собеседник «Известий» указал, что в списке ВНЗ значатся пять препаратов той же группы, что и «Кайендра».

Уточняется, что в от регионов было заявлено две тысячи претендентов на получение иммунодепрессанта.

Ранее флеболог Анна Никитина предупредила, что тату на поврежденной варикозом коже могут привести к осложнениям.

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Екатерина Подвигина
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