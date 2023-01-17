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20:38, 17 января 2023Силовые структуры

Молодой россиянин захотел пошутить над девушкой и случайно застрелил ее

В Амурской области задержали юношу, решившего пошутить над девушкой и застрелившего ее

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Амурской области задержали 23-летнего молодого человека, случайно застрелившего 18-летнюю сожительницу. Об этом во вторник, 17 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 15 января юноша чистил ружье в селе Большеозерка. В какой-то момент он решил пошутить над своей девушкой и выстрелить в нее из незаряженного оружия. Россиянин попросил потерпевшую поднять руки вверх и нажал на курок. Однако ружье выстрелило, и девушка скончалась от ранения в голову.

Сначала фигурант хотел выдать преступление за самоубийство. Однако вскоре правоохранители нашли его и получили признательные показания, уточняет MK.RU.

Ранее стало известно, что в Дагестане подросток случайно застрелил дома сверстника из охотничьего ружья отца.

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Екатерина Власова
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