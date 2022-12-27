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20:15, 27 декабря 2022Силовые структуры

Российский подросток случайно застрелил сверстника дома

В Дагестане подросток случайно застрелил дома сверстника из охотничьего ружья отца

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Дагестане 14-летний подросток случайно убил сверстника из отцовского охотничьего ружья. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, 26 декабря в Кизилюрте мальчик в своем доме достал из сейфа карабин и случайно выстрелил в 15-летнего приятеля. Потерпевший скончался на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Будет проверены условия хранения огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом 16-летний подросток погиб от выстрела из ружья во время охоты с дядей.

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Илона Палей
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