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00:45, 17 января 2023Мир

Генштаб Британии обеспокоился отправкой танков Challenger 2 на Украину

Глава генштаба Британии заявил, что отправка танков Украине ослабит британскую армию

Фото: Reuters

Глава генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс считает, отправка на Украину танков Challenger 2 временно ослабит армию Соединенного королевства. Своими опасениями он поделился с Times.

Военачальник отметил, что возникшая «брешь» в британских сухопутных войсках затруднит выполнение Лондоном своих обязательств в рамках НАТО.

14 января сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак намерен отправить Украине танковый эскадрон. Так, четыре танка Challenger 2 будут немедленно отправлены в Восточную Европу. За ними последуют еще восемь бронемашин. Примечательно, что до этого Запад отказывал Киеву в просьбе снабдить украинскую армию танками.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом бронетехники и вооружения никак не повлияют на ход специальной военной операции, «Россия уничтожает и будет уничтожать эти боевые машины. эти танки горят и будут гореть», — сказал он.

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Марина Совина
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