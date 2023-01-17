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14:41, 17 января 2023Россия

Подробности законопроекта о штрафах за продажу лекарств без рецепта уточнили

В СФ заявили, что законопроект о штрафах за продажу без рецепта коснется не всех лекарств

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта касается не всех препаратов, а только психоактивных, которые подлежат предметно-количественному учету и внесены в соответствующий список, утвержденный Минздравом России. Такие подробности сообщила сенатор, одна из авторов инициативы Ирина Рукавишникова. Ее слова приводит РИА Новости.

Политик уточнила, что основные изменения, которые отражены в документе, коснутся работы фармацевтов. Именно они, по мнению депутатов, чаще всего нарушают закон и продают препараты без рецепта.

Ранее депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей для фармацевтов и должностных лиц за продажу лекарств без рецепта.

В случае принятия поправок нарушившим закон сотрудникам аптек придется заплатить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Также им может грозить запрет работы фармацевтом на срок от шести месяцев до года. В свою очередь, индивидуальных предпринимателей предлагается наказывать штрафом в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

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Евгения Куликова
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