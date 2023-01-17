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19:03, 17 января 2023Путешествия

Стюардесса показала способ разгладить одежду без утюга и восхитила подписчиков

Стюардесса компании KLM показала способ разгладить одежду без утюга с помощью пара в душе

Фото: Denis Kabelev / Shutterstock

Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM показала способ разгладить одежду без утюга в номере отеля и восхитила подписчиков. Видео с полезными лайфхаками она разместила на своей странице в TikTok.

На записи девушка продемонстрировала, как вешает униформу в ванной, пока принимает душ. По ее словам, таким образом вещи разглаживаются от пара, и остается их только высушить. Затем бортпроводница показала, что, если в ванной запотело зеркало, можно исправить это, направив на стекло теплый воздух от фена.

Также она рекомендовала переворачивать картонный стакан для зубной щетки и протыкать дно, чтобы щетка помещалась в отверстие. В противном случае стакан все время будет переворачиваться, заметила автор ролика. Кроме того, стюардесса придумала способ проверить, не прячется ли кто-нибудь под кроватью, при этом не заглядывая туда самостоятельно. «Бросьте под кровать бутылку. Она должна будет выкатиться с другой стороны», — объяснила она.

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В комментариях подписчики восхитились находчивостью девушки и поблагодарили за ценные советы. «Очень полезные советы! Спасибо тебе», — отмечали пользователи.

Ранее бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Она объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать в сейфе отеля личные вещи. По ее словам, необходимо положить в сейф вместе с другими вещами именно ту обувь, в которой вы собираетесь выходить в день отъезда.

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Зарина Дзагоева
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