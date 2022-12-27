Стюардесса поделилась лайфхаком с путешественниками, которые забывают вещи в отелях

Бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Таким лайфхаком она поделилась в статье для издания Business Insider.

Бэт Виндзор (Beth Windsor), проработавшая стюардессой десять лет, объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать в сейфе отеля личные вещи. По ее словам, необходимо положить в сейф вместе с другими вещами именно обувь, в которой вы собираетесь выходить в день отъезда.

«Вы ведь не покинете гостиницу без обуви, так что это отличный способ напомнить себе о спрятанных в сейфе вещах. Это был первый совет, который я получила от коллеги, когда только начинала работать бортпроводником», — сказала Виндзор.

Ранее в декабре стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ее раздражают. По ее словам, больше всего ей не нравится поведение пассажиров, сидящих на местах с дополнительным пространством для ног.