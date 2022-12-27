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20:39, 27 декабря 2022Путешествия

Бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля

Стюардесса поделилась лайфхаком с путешественниками, которые забывают вещи в отелях

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Таким лайфхаком она поделилась в статье для издания Business Insider.

Бэт Виндзор (Beth Windsor), проработавшая стюардессой десять лет, объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать в сейфе отеля личные вещи. По ее словам, необходимо положить в сейф вместе с другими вещами именно обувь, в которой вы собираетесь выходить в день отъезда.

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«Вы ведь не покинете гостиницу без обуви, так что это отличный способ напомнить себе о спрятанных в сейфе вещах. Это был первый совет, который я получила от коллеги, когда только начинала работать бортпроводником», — сказала Виндзор.

Ранее в декабре стюардесса ирландской авиакомпании Ryanair перечислила привычки пассажиров самолета, которые ее раздражают. По ее словам, больше всего ей не нравится поведение пассажиров, сидящих на местах с дополнительным пространством для ног.

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Зарина Дзагоева
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