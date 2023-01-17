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08:02, 17 января 2023Мир

В США заявили о кровавой стратегии Вашингтона против России

19FortyFive: США используют Украину для прокси-войны НАТО против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты используют Украину как пешку в прокси-войне НАТО против России, заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер (Ted Galen Carpenter) в статье для портала 19FortyFive.

По его словам, такая стратегия Вашингтона «создает кошмарную перспективу кровавого, многолетнего конфликта». При этом Карпентер выразил опасения, что подобное противостояние может перерасти в «открытую войну между НАТО и Россией с возможным применением ядерного оружия».

Публицист отметил, что для завершения украинского конфликта необходимы переговоры. При этом итоги такого мирного соглашения должны гарантировать строгий нейтралитет Украины, убежден Карпентер. «Лидеры США должны усвоить, что часто бывает разумно принять несовершенную, даже неприятную ситуацию, чтобы избежать ее превращения в катастрофическую», — отметил он.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Тед Снайдер заявил о кардинальной смене стратегии США по Украине.

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Марина Совина
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