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00:46, 17 января 2023Из жизни

Российская конкурсантка рассказала об избегавшей ее украинке на «Мисс Вселенной»

Российская участница «Мисс Вселенная» Линникова не общалась с конкурсанткой от Украины
Анна Линникова

Анна Линникова. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова рассказала, что не общалась с представительницей Украины Викторией Апанасенко. Об этом она сообщила в эфире РБК.

«Что касается общения с девушкой из Украины, то мы не контактировали с ней от слова "совсем". Увы, но это так», — отметила конкурсантка. Она пояснила, что Апанасенко избегала любого взаимодействия с ней. Россиянка также подчеркнула, что никаких проблем в общении с другими девушками у нее не возникло.

По ее словам, она часто получает письма от своих фанатов из других стран, в частности, из Италии и Венесуэлы. Линникова добавила, что негативные комментарии в ее адрес — не ее «боль». «Люди пытаются каким-то образом излить свои переживания, поэтому — что ж, пусть. Вместо похода к психологу они решили залезть ко мне в комментарии. Хорошо», — сказала россиянка.

Она также поделилась, что неоднократно хотела отказаться от участия в конкурсе, но поняла, что ей хватит смелости и целеустремленности, чтобы дойти до конца и достойно представить свою страну.

Ранее стало известно, что Линникова выбыла из полуфинала конкурса «Мисс Вселенная». Вместе с ней из борьбы за корону выбыла Апанасенко.

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Варвара Кузьмина
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