Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону «Мисс Вселенная»

Россиянка Анна Линникова выбыла из полуфинала конкурса «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова выбыла из полуфинала конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в американском городе Новый Орлеан. Об этом сообщает РИА Новости.

Из 86 участниц во второй полуфинал 71-го конкурса красоты прошли представительницы Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюросао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии​​​.

В июле Линникова одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Россия-2022».

Вместе с Линниковой из борьбы за корону выбыла представительница Украины Виктория Апанасенко. Ранее она отказалась стоять рядом с россиянкой на общем фото. Она схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы та не уступила место представительнице России.

До этого организаторы конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная» и обладательница титула «Мисс Украина Вселенная — 2021» Анна Неплях выступили против участия представительницы России в международном конкурсе «Мисс Вселенная».