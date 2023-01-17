Президент Литвы намекнул на причины задержки поставок танков Leopard Украине

Президент Литвы объяснил задержку поставок танков Украине немецким общественным мнением

Политики стран Европейского союза (ЕС) вынуждены принимать во внимание отличающиеся общественные мнения в своих государствах, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит «Радио Sputnik».

По этой причине некоторые совместные решения внутри ЕС и НАТО появляются позже, чем того бы хотелось, заявил он, имея в виду задержку в поставках на Украину немецких танков Leopard.

«Президент (Польши Анджей — прим. «Ленты.ру») Дуда упомянул, что отношение немецкого общества меняется. Мнение немецкого общества совершенно иное по сравнению с литовским. Это причина, почему политики вынуждены принимать во внимание эту ситуацию, и иногда это объясняет, почему решения от важных стран Евросоюза и НАТО появляются позже, нежели мы все ожидали и хотели», — сказал Науседа.

Накануне министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании не изменило свою позицию по поставкам танков Leopard Украине и не планирует передавать их в ближайшее время