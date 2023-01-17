Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:53, 17 января 2023Бывший СССР

Президент Литвы намекнул на причины задержки поставок танков Leopard Украине

Президент Литвы объяснил задержку поставок танков Украине немецким общественным мнением

Фото: Philipp Schulze / Globallookpress.com

Политики стран Европейского союза (ЕС) вынуждены принимать во внимание отличающиеся общественные мнения в своих государствах, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит «Радио Sputnik».

По этой причине некоторые совместные решения внутри ЕС и НАТО появляются позже, чем того бы хотелось, заявил он, имея в виду задержку в поставках на Украину немецких танков Leopard.

«Президент (Польши Анджей — прим. «Ленты.ру») Дуда упомянул, что отношение немецкого общества меняется. Мнение немецкого общества совершенно иное по сравнению с литовским. Это причина, почему политики вынуждены принимать во внимание эту ситуацию, и иногда это объясняет, почему решения от важных стран Евросоюза и НАТО появляются позже, нежели мы все ожидали и хотели», — сказал Науседа.

Накануне министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании не изменило свою позицию по поставкам танков Leopard Украине и не планирует передавать их в ближайшее время

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Офис президента Украины принял отставку Арестовича
Стала известна дата следующего боя Александра Емельяненко
Беспилотные автомобили назвали угрозой для экологии
Россия расширила санкционный стоп-лист для иностранных граждан
Вице-мэра Новосибирска отдали под суд за клевету на депутата Госдумы
Швеция выступила за передачу Киеву замороженных российских активов
В Литве оценили шансы Украины вступить в НАТО
Четверо россиян похитили занимающуюся продажей питьевой воды женщину
13-летняя россиянка сняла свою смерть под колесами поезда
Доктор Мясников развеял миф о пользе антибактериального мыла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.