Аналитик назвал цель совместных авиационных учений России и Белоруссии

Аналитик Леонков: военная авиация России и Белоруссии на учениях действует сообща

Во время летно-тактических учений Союзного государства будет проводиться слаживание действий Вооруженных космических сил (ВКС) России и Вооруженных воздушных сил (ВВС) Белоруссии. Об этом сообщил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, военная авиация двух стран действует сообща. «Это говорит о том, что у группировки объединенное командование. В случае возникновения угроз извне этот орган управления будет действовать по наработкам, которые сделают в ходе учений», — объяснил аналитик, подчеркнув, что именно для этого проводятся военные маневры.

Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии стартовали 16 января и закончатся 1 февраля. В мероприятиях будут задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) ВС Белоруссии. От России в учениях участвует воинское формирование воздушно-космических сил. Военнослужащие отработают высадку тактического десанта, ведение воздушной разведки, доставку грузов и эвакуацию раненых.