Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 17 января 2023Мир

Полиция унесла с места протестов и взяла под стражу Грету Тунберг

Welt: немецкая полиция унесла с места протестов и взяла под стражу экоактивистку Тунберг
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Сотни протестующих собрались близ немецкой деревни Лютцерат на митинге против планов добычи угля на ее территории. Среди демонстрантов была 20-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, позже полиция унесла ее с места протестов и взяла под стражу. Об этом пишет газета Welt.

По информации издания, 17 января несколько сотен демонстрантов собрались возле деревни Лютцерат, которую к этому времени уже расчистили и подготовили к сносу строений на ее территории. Среди активистов была Тунберг.

Когда группа людей направилась в сторону буроугольного карьера Гарцвайлер, это привело к столкновениям с полицией, отмечает издание со ссылкой на экстренные службы.

Полиция применила дубинки и перцовый газ. Группа протустующих была окружена, шведская экоактивистка Тунберг оказалась среди них. Правоохранители унесли активистку, а затем провели ее досмотр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание шведской экоактивистки во время протестов в Германии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
Глава Еврокомиссии призвала передать Украине любое оружие
Перечислены преимущества новых электробусов для пассажиров
Нутрициолог рассказала о вреде заменителей кофе для некоторых людей
Назван претендент на покупку «Манчестер Юнайтед»
В Госдуме сообщили о военной подготовке Володина
Россиянин получил пожизненный срок за убийство знакомой и ее внучки ножницами
Объявлен в розыск построивший первое казино в России бизнесмен
Экс-госсекретарь США оценил идею нейтрального статуса Украины
В МЧС предупредили об опасности крещенских купаний в этом году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.