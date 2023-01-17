Полиция унесла с места протестов и взяла под стражу Грету Тунберг

Welt: немецкая полиция унесла с места протестов и взяла под стражу экоактивистку Тунберг

Сотни протестующих собрались близ немецкой деревни Лютцерат на митинге против планов добычи угля на ее территории. Среди демонстрантов была 20-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, позже полиция унесла ее с места протестов и взяла под стражу. Об этом пишет газета Welt.

По информации издания, 17 января несколько сотен демонстрантов собрались возле деревни Лютцерат, которую к этому времени уже расчистили и подготовили к сносу строений на ее территории. Среди активистов была Тунберг.

Когда группа людей направилась в сторону буроугольного карьера Гарцвайлер, это привело к столкновениям с полицией, отмечает издание со ссылкой на экстренные службы.

Полиция применила дубинки и перцовый газ. Группа протустующих была окружена, шведская экоактивистка Тунберг оказалась среди них. Правоохранители унесли активистку, а затем провели ее досмотр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на задержание шведской экоактивистки во время протестов в Германии.