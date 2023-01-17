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15:02, 17 января 2023Среда обитания

Путин попросил быстрее строить дороги

Президент России Путин заявил о необходимости строить новые дороги в опережающем темпе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в полном объеме реализовать планы по строительству дорог в стране и попросил сделать это быстрее. Об этом он сообщил во время совещания по экономическим вопросам, его слова передает РИА Новости.

«Важно не просто в полном объеме реализовать намеченное, но и постараться сделать это опережающим темпом. Качественные и безопасные дороги — это основа для запуска новых, дополнительных инвестиционных проектов в промышленности», — заявил глава государства.

Путин также отметил, что в 2022 году было отремонтировано более 27 тысяч километров автомобильных дорог. В стране построили и реконструировали 1,6 тысячи километров. В своей речи президент добавил, что в России построили рекордные 101,5 миллиона квадратных метров жилья. «Такого, по-моему, у нас еще не было в нашей истории, да и в советские-то годы, по-моему, не было», — сказал Путин.

В ноябре 2022 года Путин призвал расселять людей из трущоб. По словам главы государства, он уже подчеркивал необходимость решить в стране вопрос с проблемным жильем.

Нина Ташевская
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