Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 17 января 2023Путешествия

Турпоток россиян в одну страну бывшего СССР вырос в три раза

В 2022 году Узбекистан посетило 567,7 тысячи россиян

Фото: Snowscat / Unsplash

В 2022 году число прибывших в Узбекистан туристов из России выросло в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным узбекского госкомстата, в 2022 году в Узбекистан приехало 567,7 тысячи человек, тогда как годом ранее — 190,5 тысячи. Одновременно итоги прошлого года превысили и показатель 2019 года, тогда страну бывшего СССР посетило 450 тысяч россиян.

Отмечалось, что по турпотоку в республику россияне оказались на четвертом месте после Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Общее число иностранцев, посетивших государство, за январь-декабрь 2022 года выросло в 2,8 раза — до 5,2 миллиона человек.

Ранее в январе сообщалось, что большинство россиян, выезжающих за рубеж во время новогодних каникул, устремились в страны СНГ и ближнего зарубежья — наиболее популярными стали Белоруссия и Казахстан. На третьем месте оказалась Турция, следом идут ОАЭ, Египет и Грузия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей
Зеленский анонсировал визит премьер-министра Италии на Украину
В ДНР назвали взрыв в Днепропетровске ответом Украины на потерю Соледара
Опубликовано видео речи Пригожина перед вернувшимися с СВО бывшими зеками
Врач заподозрил у Айзы Анохиной психическое отклонение после пересадки волос
Российская теннисистка сделала заявление о триколоре на матче с ее участием
Отдохнувшего в ОАЭ депутата исключили из фракции «Единой России» в заксобрании
Андрей Леонов рассказал о продолжении сериала «Папины дочки»
Создан десятиминутный метод выявления самой частой причины гипертонии
Названы самые снежные города России по итогам новогодних праздников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.