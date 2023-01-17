Турпоток россиян в одну страну бывшего СССР вырос в три раза

В 2022 году Узбекистан посетило 567,7 тысячи россиян

В 2022 году число прибывших в Узбекистан туристов из России выросло в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным узбекского госкомстата, в 2022 году в Узбекистан приехало 567,7 тысячи человек, тогда как годом ранее — 190,5 тысячи. Одновременно итоги прошлого года превысили и показатель 2019 года, тогда страну бывшего СССР посетило 450 тысяч россиян.

Отмечалось, что по турпотоку в республику россияне оказались на четвертом месте после Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Общее число иностранцев, посетивших государство, за январь-декабрь 2022 года выросло в 2,8 раза — до 5,2 миллиона человек.

Ранее в январе сообщалось, что большинство россиян, выезжающих за рубеж во время новогодних каникул, устремились в страны СНГ и ближнего зарубежья — наиболее популярными стали Белоруссия и Казахстан. На третьем месте оказалась Турция, следом идут ОАЭ, Египет и Грузия.