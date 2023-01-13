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19:52, 13 января 2023Путешествия

Россияне устремились на новогодних праздниках в две страны бывшего СССР

Популярными странами для новогодних поездок россиян стали Белоруссия и Казахстан

Фото: Egor Kunovsky / Unsplash

Во время новогодних каникул большинство россиян, выезжающих за рубеж, устремились в страны СНГ и ближнего зарубежья — наиболее популярными направлениями для поездок стали Белоруссия и Казахстан. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса крупнейших российских сотовых операторов МТС и «Мегафон».

Отмечается, что в период январских праздников доля клиентов «МТС» и «Мегафона», которые отправились в страны СНГ и ближнего зарубежья, увеличилась примерно до 60 процентов. При этом в «МТС» отметили сокращение числа россиян, выезжавших за рубеж в новогодние каникулы, на 33 процента год к году, в «Мегафоне» — рост на восемь процентов год к году.

Самыми популярными направлениями у клиентов «МТС» оказались две страны бывшего СССР — Белоруссия (29 процентов) и Казахстан (12 процентов). На третьем месте оказалась Турция (10 процентов), следом идут ОАЭ (семь процентов), Египет и Грузия (по пять процентов).

«Турция (плюс 18 процентов посещений к аналогичному периоду прошлого года), Абхазия (плюс 12 процентов), Грузия (плюс 95 процентов), ОАЭ (плюс 57 процентов) и Таиланд (плюс 452 процентов). Этот оператор также зафиксировал рост числа посещений Казахстана (плюс 75 процентов). Количество поездок абонентов компании в Египет сократилось на 53 процента», — рассказали в РБК.

Ранее сообщалось, что у россиян появилась новая привычка в путешествиях. Так, по данным крупного туроператора «Алеан», туристы отдают предпочтение коротким поездкам за впечатлениями и приключениями.

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Дарья Рыбак
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