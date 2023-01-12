У россиян массово появилась новая привычка в путешествиях

Россияне стали реже планировать путешествия заранее, предпочитая спонтанные поездки

Россияне стали реже планировать путешествия — крупный туроператор «Алеан» зафиксировал значительный рост спонтанных поездок среди соотечественников. О появлении новой массовой привычки туристов рассказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Мы отчетливо видим тенденцию стремительного уменьшения глубины бронирований. Люди в целом уходят от заранее планируемых трат к импульсивным покупкам. Туристы все больше предпочитают короткие поездки за впечатлениями и приключениями», — заявила коммерческий директор «Алеана» Оксана Булах.

Слова коллеги подтвердила директор Pegas Touristik Анна Подгорная, отметив, что тенденция распространяется в равной степени и на зарубежный отдых. «Спонтанность — новый девиз потребительского спроса. Спрос на поездки с датой отправления через несколько дней превалирует над всем. Сегодня турист увидел тур — завтра полетел», — добавила она.

Новая тенденция, по мнению экспертов туррынка, в большей степени связана с боязнью туристов введения новых ограничительных мер по COVID-19. «Два с половиной года кризиса планирования не прошли даром — наученные горьким опытом, туристы, с одной стороны, просто не решаются строить долгосрочные планы, а с другой, пользуются возможностью ездить, пока таковая имеется», — заключили в АТОР.

Ранее самым выгодным периодом для отдыха на курортах России и за границей назвали время после зимних каникул. По сравнению с праздничными датами разница достигает 30 , а иногда и 50 процентов в зависимости от направления.