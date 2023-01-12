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11:39, 12 января 2023Путешествия

Назван самый выгодный период для отдыха на курортах России

Вторая половина января названа самым выгодным периодом для отпуска на курортах России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Самым выгодным периодом для отдыха на курортах России и за границей названо время после зимних праздников. Об этом «Известиям» сообщили в Альянсе туристических агентств (АТА) России.

По словам вице-президента общественной организации Алексана Мкртчяна, во второй половине января спрос на путешествия заметно снижается, поскольку большинство людей уже отдохнуло, в ближайшее время в отпуска они не собираются. «Это понимают как туроператоры, так и отельеры, которые резко снижают цены, чтобы привлечь хоть кого-то — и держат их какое-то время, поскольку полученная за праздники выручка покрывает все убытки», — добавил он. По сравнению с праздничными датами разница достигает 30 процентов, а иногда и 50 процентов, в зависимости от направления.

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По информации издания, наиболее дешевые путевки на отечественные горнолыжные курорты предлагаются на середину и конец января. С февраля стоимость аналогичных туров, например, на Красную Поляну и Шерегеш, вырастает примерно в два раза.

Что касается зарубежного отдыха, периодом выгодных цен также является вторая половина января. Семидневная путевка в Хургаду с отправлением 14 января и размещением в четырехзвездочном отеле обойдется двоим туристам в среднем в 72 тысячи рублей. Отпуск на аналогичных условиях с вылетом 11 февраля будет стоить уже порядка 90 тысяч рублей. Отдохнуть в Дубае в январе в гостинице категории четыре звезды можно за 90 тысяч рублей на двоих, а в феврале ценник стартует от 105 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что чаще всего отечественные туристы, отдыхавшие на зимних праздниках в России, жаловались на качество сервиса — обслуживанием остались недовольные 63 процента россиян. Также путешественники жаловались на задержки и переносы рейсов, пробки и ситуации на дорогах (21 процент).

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Валентина Процкова
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