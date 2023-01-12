Раскрыты главные претензии туристов к отдыху в России

«Российский фонд мира»: 63% туристов жаловались на низкий сервис на курортах страны

Чаще всего отечественные туристы, отдыхавшие на зимних праздниках в России, жаловались на качество сервиса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе общественной организации «Российский фонд мира».

Так, 63 процента путешественников раскрыли, что во время прошедшего отдыха столкнулись с низким уровнем сервиса на курортах страны. Главные претензии (44 процента) касались плохого обслуживания номеров и взаимодействия с персоналом отелей. 35 процентов соотечественников были недовольны сервисом в ресторанах и заведениях быстрого питания, 16 процентов — обслуживанием на ярмарках и прочих уличных торговых точках, пять процентов — качеством экскурсионных услуг.

Среди прочих претензий — жалобы на задержки и переносы рейсов, пробки и ситуации на дорогах (21 процент), отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах (11 процентов) и недостаток справочной информации в местах отдыха (пять процентов).

Ранее стало известно, что лучшими горнолыжными курортами России для бюджетного отдыха названы Домбай, «Чегет» и «Архыз». Так, выгоднее всего любителям зимних видов спорта провести новогодний отпуск в Домбае. Курорт располагает 12 трассами и подходит как для новичков и любителей, так и опытных спортсменов.