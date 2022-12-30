Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:30, 30 декабря 2022Путешествия

Названы лучшие горнолыжные курорты России для бюджетного отдыха

«Авито Недвижимость»: Домбай назван самым бюджетным горнолыжным курортом России

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Лучшими горнолыжными курортами России для бюджетного отдыха названы Домбай, «Чегет» и «Архыз». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».

Так, выгоднее всего любителям зимних видов спорта провести новогодний отпуск в Домбае. Курорт располагает 12 трассами и подходит как для новичков и любителей, так и опытных спортсменов. Одной из особенностей Домбая является отсутствие единого ски-пасса, поскольку канатные дороги принадлежат разным владельцам. Цена самого дешевого составляет 300 рублей. Жилье здесь можно арендовать в среднем за две тысячи рублей в сутки.

Вторую строчку рейтинга занял «Чегет» в Кабардино-Балкарии, где россияне могут насладиться видами Приэльбрусья. Трассы горнолыжного комплекса считаются сложнейшими в мире, поэтому курорт рекомендуется для посещения любителям внетрассового и экстремального катания на горных лыжах и сноубордах. Цена ски-пасса для взрослого стартует от 600 рублей, для детей — от 300 рублей.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января 2022
Готовьте сани. Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
Готовьте сани.Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
7 октября 2022

На третьем месте расположился «Архыз» в Карачаево-Черкесии. На курорте предусмотрено восемь оборудованных трасс, он рекомендован спортсменам различных уровней. Стоимость подъемника для взрослого — от 900 рублей, для детей — от 570 рублей. Снять квартиру здесь можно в среднем за 4,5 тысячи рублей в суки.

Также в число лучших мест страны для бюджетного горнолыжного отдыха вошли спортивно-оздоровительный комплекс «Абзаково» в Республике Башкортостан и Шерегеш в Кемеровской области. Цены на ски-пассы — 1,2 до 1,4 тысячи рублей соответственно. Аренда квартиры в среднем — три тысячи рублей в сутки.

Дороже всего обойдется зимний отдых на курортах «Роза Хутор» и «Газпром» в Сочи, на «Эльбрусе» и Большом Вудъявре в Мурманской области. Цены на подъемники варьируются от 1,9 до 2 тысяч рублей на взрослого, от 1,2 до 1,9 тысячи рублей на ребенка. Курорты отличаются огромным выбором трасс для туристов с разным уровнем подготовки. Средняя цена жилья на курортах — 2,5 тысячи рублей в сутки.

Ранее российские туристы возмутились высокими ценами на ски-пасс на горнолыжных курортах Сочи. Отдыхающие отмечают, что цены на популярных отечественных курортах в этом году сравнялись с ценами на альпийских. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
На Украине отметили психологический перелом в поставках оружия
Столтенберг призвал перестать недооценивать Россию и готовиться к наступлениям
Самойлова в ярком купальнике рассказала об испорченных планах на Новый год
Врач назвала способы не переесть в новогоднюю ночь
Названы лучшие горнолыжные курорты России для бюджетного отдыха
В США заявили о подготовке Запада к переговорам между Россией и Украиной
Пожар на нефтяном танкере в пригороде Петербурга попал на видео
Победительница шоу «Новые пацанки» рассказала о желании жить в Москве
Российский следователь погиб при исполнении служебного долга в Донецке
Иран провел военные учения у берегов Персидского залива
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.