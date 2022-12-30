Названы лучшие горнолыжные курорты России для бюджетного отдыха

«Авито Недвижимость»: Домбай назван самым бюджетным горнолыжным курортом России

Лучшими горнолыжными курортами России для бюджетного отдыха названы Домбай, «Чегет» и «Архыз». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».

Так, выгоднее всего любителям зимних видов спорта провести новогодний отпуск в Домбае. Курорт располагает 12 трассами и подходит как для новичков и любителей, так и опытных спортсменов. Одной из особенностей Домбая является отсутствие единого ски-пасса, поскольку канатные дороги принадлежат разным владельцам. Цена самого дешевого составляет 300 рублей. Жилье здесь можно арендовать в среднем за две тысячи рублей в сутки.

Вторую строчку рейтинга занял «Чегет» в Кабардино-Балкарии, где россияне могут насладиться видами Приэльбрусья. Трассы горнолыжного комплекса считаются сложнейшими в мире, поэтому курорт рекомендуется для посещения любителям внетрассового и экстремального катания на горных лыжах и сноубордах. Цена ски-пасса для взрослого стартует от 600 рублей, для детей — от 300 рублей.

На третьем месте расположился «Архыз» в Карачаево-Черкесии. На курорте предусмотрено восемь оборудованных трасс, он рекомендован спортсменам различных уровней. Стоимость подъемника для взрослого — от 900 рублей, для детей — от 570 рублей. Снять квартиру здесь можно в среднем за 4,5 тысячи рублей в суки.

Также в число лучших мест страны для бюджетного горнолыжного отдыха вошли спортивно-оздоровительный комплекс «Абзаково» в Республике Башкортостан и Шерегеш в Кемеровской области. Цены на ски-пассы — 1,2 до 1,4 тысячи рублей соответственно. Аренда квартиры в среднем — три тысячи рублей в сутки.

Дороже всего обойдется зимний отдых на курортах «Роза Хутор» и «Газпром» в Сочи, на «Эльбрусе» и Большом Вудъявре в Мурманской области. Цены на подъемники варьируются от 1,9 до 2 тысяч рублей на взрослого, от 1,2 до 1,9 тысячи рублей на ребенка. Курорты отличаются огромным выбором трасс для туристов с разным уровнем подготовки. Средняя цена жилья на курортах — 2,5 тысячи рублей в сутки.

Ранее российские туристы возмутились высокими ценами на ски-пасс на горнолыжных курортах Сочи. Отдыхающие отмечают, что цены на популярных отечественных курортах в этом году сравнялись с ценами на альпийских.