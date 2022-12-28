Россияне возмутились ценами на горнолыжных курортах Сочи

Россияне пожаловались на высокие цены на ски-пасс на популярных горнолыжных курортах Сочи

Российские туристы в социальных сетях возмутились высокими ценами на ски-пасс на горнолыжных курортах Сочи. Об этом они написали на официальной странице курорта в соцсети «ВКонтакте».

Россияне отмечают, что цены на популярных отечественных курортах в этом году сравнялись с ценами на альпийских. «По 4500 рублей ски-пассы, это же бред», — пожаловался один из пользователей.

Другой комментатор, в свою очередь, написал: «Не приезжайте сюда. Две трассы, в 11 утра очередь на подъемник полчаса, четыре тысячи рублей ски-пасс, деньги на ветер».

Так, день катания на «Красной Поляне» на Новый год и каникулы действительно обойдется лыжникам и сноубордистам от четырех тысяч рублей на одного взрослого. На «Розе Хутор» еще дороже — 4,7 тысячи рублей. Тем временем цены на ски-пасс на французском горнолыжном курорте Валь Торанс стартуют от 63 евро (около 4,6 тысячи рублей) за день.

При этом некоторые туристы полагают, что такая высокая стоимость в Сочи обоснована. Россияне подчеркивают, что за эту сумму можно подняться в гору в комфортной кабинке, а спуск «по длинным и хорошим трассам» займет как минимум 20 минут.

Ранее сообщалось, что горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» откроется не ранее 31 декабря. Причина позднего открытия — аномально теплая погода. В настоящее время натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания.