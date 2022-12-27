Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:44, 27 декабря 2022Путешествия

Открытие сезона на «Розе Хутор» перенесли из-за теплой погоды

Горнолыжный сезон на «Розе Хутор» откроется 31 декабря из-за аномально теплой погоды

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

На фоне аномально теплой погоды горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» откроется не ранее 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

«По погодным условиям частичное открытие горнолыжных трасс на "Розе Хутор" предварительно переносится на 31 декабря, — говорится в тексте. — В настоящий момент натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания».

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января 2022
Готовьте сани. Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
Готовьте сани.Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
7 октября 2022

В настоящее время службы курорта занимаются подготовкой зон катания. Прибывшим на «Розу Хутор» отдыхающим, которые успели приобрести ски-пассы до 30 декабря включительно, будут возвращены средства. Кроме того, администрация курорта подготовила им приятные бонусы — гостям предоставят скидку 30 процентов на все развлечения на «Розе Хутор», а также билет на безлимитное посещение этнопарка «Моя Россия».

В пресс-службе подчеркнули, что все запланированные новогодние мероприятия будут проводиться согласно анонсированной ранее программе и отменяться не будут. Инфраструктура и сервисы курорта также работают бесперебойно.

Ранее стало известно, что самыми живописными и желанными курортами России признаны «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» в Сочи. Основными плюсами данных курортов являются современная и хорошо развитая инфраструктура, широкие трассы для лыжников и сноубордистов любого уровня, а также внетрассовые зоны для фрирайдеров и сноупарки для фристайла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Бывший сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства
Доказано преимущество женщин в когнитивной эмпатии
В российском регионе добровольцу СВО отказали в снятии судимости
Брат Билли Айлиш прокомментировал ее роман с фронтменом The Neighbourhood
Необычные разборки автомобилистов за первоочередность проезда попали на видео
Похитившую россиянина и вымогавшую деньги за его освобождение банду задержали
МИД Болгарии вызвал российского посла
В России предложили ввести кредиты для малоимущих
Открытие сезона на «Розе Хутор» перенесли из-за теплой погоды
В Италии отчитались перед Зеленским о передаче ЗРК Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.