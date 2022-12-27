Открытие сезона на «Розе Хутор» перенесли из-за теплой погоды

Горнолыжный сезон на «Розе Хутор» откроется 31 декабря из-за аномально теплой погоды

На фоне аномально теплой погоды горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» откроется не ранее 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

«По погодным условиям частичное открытие горнолыжных трасс на "Розе Хутор" предварительно переносится на 31 декабря, — говорится в тексте. — В настоящий момент натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания».

В настоящее время службы курорта занимаются подготовкой зон катания. Прибывшим на «Розу Хутор» отдыхающим, которые успели приобрести ски-пассы до 30 декабря включительно, будут возвращены средства. Кроме того, администрация курорта подготовила им приятные бонусы — гостям предоставят скидку 30 процентов на все развлечения на «Розе Хутор», а также билет на безлимитное посещение этнопарка «Моя Россия».

В пресс-службе подчеркнули, что все запланированные новогодние мероприятия будут проводиться согласно анонсированной ранее программе и отменяться не будут. Инфраструктура и сервисы курорта также работают бесперебойно.

Ранее стало известно, что самыми живописными и желанными курортами России признаны «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» в Сочи. Основными плюсами данных курортов являются современная и хорошо развитая инфраструктура, широкие трассы для лыжников и сноубордистов любого уровня, а также внетрассовые зоны для фрирайдеров и сноупарки для фристайла.