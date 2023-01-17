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14:48, 17 января 2023Мир

Пригожин прокомментировал информацию о сербах в ЧВК «Вагнер»

Основатель «Вагнера» Пригожин заявил об отсутствии граждан Сербии в ЧВК

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о контактах сербских активистов с организацией и заявил, что в ЧВК нет и длительное время не было сербских граждан. Слова главы ЧВК приводит во вторник пресс-служба в своем Telegram-канале.

«ЧВК "Вагнер" никогда не была в Сербии. И никаких контактов с Сербией не имела. Поэтому все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы "Вагнер" и Сербии, не имеют под собой никаких оснований. Насколько мы знаем, сербы и сами прекрасно справляются со своими проблемами. И я желаю им удачи и процветания», — сказал он в ответ на вопрос журналиста издания «Голос Америки» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Ранее в интернете появилась информация о том, что активисты Дамнян Кнежевич и Зоран Лекич в конце прошлого года посетили «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге, после чего появились сообщения о якобы участии представителей организации в конфликте на севере Косово и Метохии.

Президент Сербии Александр Вучич осудил контакты сербских активистов с ЧВК «Вагнер». Политик напомнил, что граждан Сербии за участие в войнах за рубежом ждет уголовная ответственность. На вопрос, есть ли организация в стране, Вучич ответил, что «есть много безответственных людей».

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Виктория Кондратьева
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