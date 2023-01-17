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08:19, 17 января 2023Мир

Вучич осудил контакты сербских активистов с ЧВК

Вучич заявил, что ЧВК Вагнер в Сербии нет, и осудил контакты активистов с организацией
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Predrag Milosavljevic / XinHua / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич осудил контакты сербских активистов с ЧВК «Вагнер» в эфире TV Happy.

Отмечается, что ранее в интернете появилась информация о том, что активисты Дамнян Кнежевич и Зоран Лекич в конце прошлого года посетили «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге, после чего появились сообщения о якобы участии представителей организации в конфликте на севере Косово и Метохии.

Как отметил сербский лидер, в стране «приняли каждого человека из России», а русский язык там «как родной». «Зачем же вы тогда это делаете, зовете кого-то из Сербии в "Вагнер", если знаете, что это вопреки нашим законам?» — задался он вопросом.

Вучич напомнил, что граждан Сербии за участие в войнах за рубежом ждет уголовная ответственность. На вопрос, есть ли организация в стране, Вучич ответил, что «есть много безответственных людей».

В этом же разговоре Александр Вучич усомнился в том, что страна поддержит санкции Запада против России, напомнив, что Сербия и сама страдала от санкций в 1990-х годах.

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Марина Совина
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