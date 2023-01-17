Названы самые необычные вакансии января в России

Аналитики составили рейтинг самых необычных вакансий января в российских городах

Аналитики сервиса сервиса «Работа.ру» составили список самых необычных вакансий января. В российских городах ищут изготовителя начинки для круассанов, жиловщика и техника-бюгелиста. Данные исследования приводит РИА Новости.

В Хабаровске ищут микробиолога для работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности и с диагностическими средами. В Москве есть работа для сюрвейера — эксперта по качеству продуктов питания, в частности, овощей, фруктов, ягод, а также для техника-бюгелиста, которому предстоит изготавливать съемные протезы, в том числе балочные и бюгельные конструкции. Кроме этого, в столице разыскивают металловеда и тигельщика.

Жиловщик — специалист по разделке мяса и субпродуктов — требуется в Смоленской области. Бюро праздников в Омске ищет holiday manager, который будет работать с клиентской базой из детских садов и школ, назначать мероприятия и вести отчетность.

Строительная компания в Ижевске ищет чистильщика, который будет производить зачистку резервуаров с помощью «КАМаза» и механическую погрузку отложений в емкости для утилизации. А в Санкт-Петербурге разыскивают работника, способного готовить начинки для круассанов. Также в Северной столице требуется утюжильщик для влажно-тепловой обработки полуфабрикатов.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рост спроса на специалистов по воинскому учету в несколько раз. Специалистам с подобными навыками предлагают 70-80 тысяч рублей.

