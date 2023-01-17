В России вырос спрос на специалистов по воинскому учету

В России зафиксировали рост спроса на специалистов по воинскому учету в несколько раз

В России зафиксировали рост числа вакансий специалистов по воинскому учету. Это следует из данных рекрутерских агентств, пишет РБК.

Всего вакансий по этой специальностей насчитывается менее одного процента от общего числа всех вакансий. При этом по сравнению с 2021 годом спрос на специалистов по воинскому учету вырос в несколько раз. Специалистам с подобными навыками предлагают 70-80 тысяч рублей.

Как сообщает HeadHunter, на онлайн-платформе рекрутинга подобные вакансии появлялись крайне редко — так, за 2021 год их было опубликовано всего 145. После начало СВО этот показатель вырос до 186 вакансий, резкий всплеск был зафиксирован после объявления частичной мобилизации в сентябре — тогда появилось 500 вакансий специалистов воинского учета.

Рост числа таких вакансий также был замечен в Superjob. В компании объяснили подобную ситуацию тем, что раньше кадровые службы не занимались вопросом найма таких сотрудников, так как штрафы за подобные нарушения были незначительными. После начала частичной мобилизации заинтересованность в специалистах появилась у частных компаний, которые работают в сфере ретейла, производства и строительства, а также у государственных организаций и вузов.

В России специалистам по кадровому делопроизвосдтву и инспекторам отделов кадров вменяют введение воинского учета. По информации Superjob, требование об этом с сентября стали упоминать в вакансиях вдвое чаще, чем до начала частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. Всего из запаса призвали 300 тысяч россиян. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и в других социально значимых государственных сферах

