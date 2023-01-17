Президент Вьетнама подал в отставку

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Об этом сообщает издание Tuoi Tre.

По информации газеты, отставку президента утвердил Центральный комитет (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама. Он возглавлял страну с апреля 2021-го.

Отмечается, что Нгуен Суан Фук решил оставить свой пост на фоне коррупционного скандала в правительстве. Так, при нем два вице-премьера подали в отставку со своих постов, а также два министра и многие чиновники страны были привлечены к уголовной ответственности.

15 декабря сообщалось, что Вьетнам ведет переговоры по закупке боевых беспилотников и вертолетов с представителями оборонных компаний США. Ханой также рассматривает возможность заключения новых сделок с оборонными предприятиями Израиля, Индии, стран Европы и Азии.